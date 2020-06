Rauchverbot: Viele Anzeigen, wenig Strafen

Wie sehr sich der Kampf gegen den Qualm zuspitzt, zeigt Vorreiter Irland: Vor acht Jahren trat auf der Insel das schärfste Rauchverbot Europas in Kraft. Jetzt ging Gesundheitsminister James Reilly einen Schritt weiter. Er will ein Rauchverbot auf Stränden, in Parks und im Auto, wenn Kinder mitfahren.

In Klagenfurt folgte der Grün-Gemeinderat Reinold Kaspar diesem Beispiel: "Auf Badestegen und in Freibädern muss der Glimmstängel verboten werden."