Rassismus bei Caritas-Aktion: Behörden ermitteln

Der gespenstische Auftritt dauerte wohl nur drei Minuten – drei Minuten, die nun ein nicht unerhebliches Nachspiel haben dürften. Wie KURIER.at bereits gestern berichtet hat, sorgen in Wien Polit-Aktivisten mit dem rätselhaften Namen "Die Identitären in Wien" für Aufregung. So kam es am Samstag, um 11.40 Uhr, am Schlingermarkt in Floridsdorf zu einem ungewöhnlichen, offenbar rassistisch motivierten Übergriff.

Bei einer Tanzveranstaltung der Caritas tauchten plötzlich zehn maskierte Männer auf. Sie verbargen ihre Gesichter hinter Schweins- und Affenmasken sowie hinter jener Fratze, mit der ein Mann im Kinofilm "Scream" mehrere Jugendliche tötet. Die Männer umzingelten einige Teilnehmer des afro-haitianischen Tanzworkshops und sorgten so für Schreckminuten. Eine Teilnehmerin erinnert sich: "Die ganze Aktion dauerte wahrscheinlich nur drei Minuten, angefühlt hat es sich aber wie eine halbe Ewigkeit. Ich hatte schreckliche Angst." Noch ehe sich die unbekannten Mitglieder der "Identitären" wieder davonmachten, hinterließen sie Zettel mit dem Slogan "Zertanz die Toleranz". Verletzt wurde niemand. Die Caritas erstatte Anzeige bei der Polizei. "Hier geht es um Angstmache und Hetze und diese verurteilen wir scharf."