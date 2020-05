Prozess nach Hundeattacke auf Kind

Die Sache tue ihrem Mandanten leid, sagt die Verteidigerin. Schuldig sei der Mann aber nicht. Er habe weder die Verwahrungspflicht bei seinem Hund vernachlässigt, wie das die Staatsanwaltschaft sieht, noch seien im Zuge des folgenschweren Bisses besonders gefährliche Verhältnisse vorgelegen.

Der 42-jährige Angeklagte, damals Angestellter einer Security-Firma, gab sich beim Prozess am Freitag als strenger Hundeführer, dem sein Rottweiler aufs Wort folgte. Trotzdem sprang das Tier im Mai 2011 in Wals-Siezenheim in Anwesenheit seines Herrls über einen Gartenzaun auf ein Nachbargrundstück und biss der dort mit einem Dackel spielenden Amelie in den Kopf. Der Rottweiler galt als aggressiv und hat zumindest schon einmal eine Frau gebissen und einen Buben umgestoßen. Das aber will der Angeklagte nicht gelten lassen. In beiden Fälle sei Fehlverhalten der Betroffenen vorgelegen, eine Tiertrainerin habe seinem Hund Unauffälligkeit beschienen. „Ich war immer bemüht, alles richtig zu machen.“

Dennoch hatte „Avego“ in der Vergangenheit mehrmals den Gartenzaun übersprungen. Der Hundebesitzer wollte offenbar auf Wunsch der Nachbarn den Zaun auch erhöhen. „Aber dazu ist es nicht mehr gekommen.“ Wenige Tage nach dem Vorfall wurde der Rottweiler eingeschläfert. Die Gemeinde hat darauf ein Hundehalteverbot gegen den 42-Jährigen ausgesprochen, gegen das der Mann berufen hat – allerdings ohne Erfolg.