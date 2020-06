Protestwelle gegen Schengen-Reform

Drei Hotspots sorgen seit eineinhalb Jahren für Rufe nach einer Schengen-Reform:

Italien / Frankreich Im Frühjahr 2011 gab Italiens Regierung für rund 23.000 Flüchtlinge aus Tunesien, die auf der Insel Lampedusa gestrandet waren, provisorische Schengen-Visa aus. Die meisten von ihnen brachen daraufhin per Zug Richtung Frankreich auf – viele Tunesier haben Verwandte in Frankreich. Der damalige Staatspräsident Nicolas Sarkozy forderte deshalb vehement die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zu Italien. Auch über die westliche Mittelmeer-Route via Spanien drängen Flüchtlinge aus Afrika nach Frankreich.

Dänemark Die Entscheidung der früheren dänischen Regierung, Zollkontrollen an den Grenzen Dänemarks zu Deutschland und Schweden wieder einzuführen, sorgte für Empörung bei den Schengen-Partnern. Nach heftigen Protesten nahm die derzeit amtierende Regierung die Maßnahmen zurück.

Griechenland / Türkei Vollends Schengen-Alarm löste im Vorjahr die löchrige Schengen-Außengrenze Griechenlands zur Türkei aus: Um 17 Prozent stieg 2011 die Zahl der illegalen Immigranten nach Griechenland an der 12,5 Kilometer langen Landgrenze am Fluss Evros. Seither hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex den Schutz der Grenze massiv verstärkt, sie konnte die illegale Immigration deutlich eindämmen.

Nicht nur den griechischen Grenzschützern, auch der Türkei wird vorgeworfen, zu wenig gegen diesen illegalen Migrationsstrom zu tun. Ankara fordert als Gegenleistung aber vehement Visa-Erleichterungen für türkische Bürger bei Reisen in die EU.