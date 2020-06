Prammer: Volksabstimmung über Volksabstimmungen

Die SPÖ will, dass Volksbegehren ab 700.000 Unterschriften automatisch zu einer Volksabstimmung führen; die ÖVP peilt etwa 650.000 Unterstützer an; die FPÖ 250.000; die Grünen 200.000 – doch egal, wo die Grenze liegen soll, für Nationalratspräsidentin Barbara Prammer steht fest, dass eine derartige Reform der direkten Demokratie vom Volk abgesegnet werden muss. Das heißt, es muss eine Volksabstimmung über die Volksabstimmungen geben. Prammer beruft sich auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichts aus dem Jahr 2001 zu einer Bestimmung in Vorarlberg, in der es um mehr direkte Demokratie ging.

Verfassungsrechtler Heinz Mayer teilt diese Ansicht im KURIER-Gespräch, „weil es eine Änderung des demokratischen Grundprinzips wäre, wenn ein Gesetz am Parlament vorbei beschlossen würde". Das wäre der Fall, wenn ein Volksbegehren ab einer gewissen Zahl an Unterstützern obligatorisch zu einer Volksabstimmung führen würde.