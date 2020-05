Portisch: "Macht die EU nicht mutwillig kaputt"

Soll es eine europäische Wirtschaftsregierung geben?

Ohne bessere Koordinierung der Budgetpolitik der Länder lässt sich die Währungsunion nicht aufrechterhalten. Man könnte als Budget-Assistenz eine Art von EU-Sektionschefs an die Seite der Regierungen stellen. Diese beobachten die Budget- und Steuerpolitik und warnen vor Maßnahmen, die die Möglichkeit des Euro übersteigen. Ich halte nichts vom Strafen, Länder mit großem Defizit sind ohnehin nicht zahlungsfähig. So weit darf es eben gar nicht kommen.



Der britische Premierminister Winston Churchill hat, wie Sie schreiben, schon 1946 weitsichtig " Vereinigte Staaten von Europa" gefordert. Dann müsste es aber auch Wahlen geben für eine gemeinsame europäische Regierung, oder?

Theoretisch wäre das ideal, geht aber aufgrund der totalen Verschiedenheit der einzelnen Nationen sehr sehr schwer. Funktionieren könnte eine Art Staatenbund, wobei alle Staaten eigene Regierungen haben, aber mit gemeinsamem Steuer-, Budget- und Verteidigungssystem. Diese Aufgaben müssten an einen zentralen Staat abgegeben werden.



Und dieser Staatenbund ist dann eine Transferunion.

Nicht unbedingt, dazu sollte es eben gar nicht kommen. Im heutigen System wird kritisiert: Die, die diszipliniert und gut organisiert sind, sollen für die zahlen, die schlampig und faul sind. Übrigens: Faul sind die Griechen nicht....



.....aber Meister der Steuerhinterziehung.

Ja, dort liegt das Problem. Aber es findet doch innerhalb jeden Staates ein Transfer zwischen besser und weniger Verdienenden statt.



Und wie verhindert man eine Umverteilung von Faul/Unehrlich zu Fleißig in der EU?

Es bräuchte eben ein Instrument zur Koordinierung der Budgetpolitik in der EU, das angesprochene "Sektionschef-Gremium".



Ist Ihr Buch auch ein Appell, sich daran zu erinnern, dass Europa ein Friedensprojekt ist und in der Vergangenheit sehr unter Diktaturen gelitten hat?

Absolut. Ich will mit dem Buch sagen: Die EU ist nicht aus dem Nichts entstanden! Sondern in einer Zeit, in der alle europäischen Staaten in allergrößter Not und von Krieg bedroht waren.