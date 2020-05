Portisch: "Gab nie ein Österreich-Interview zu meinem Buch"

Was Jetzt. Aufregung gibt es um das neue Buch von Hugo Portisch, "Was Jetzt", das am Dienstag im Ecowin Verlag erscheint. Die Gratiszeitung Österreich hat am Sonntag auf der Seite eins ein Interview mit Hugo Portisch zu dem Buch angekündigt.



Freilich, das Interview gab es nie. Der langjährige KURIER-Chefredakteur Hugo Portisch ist über die Verrohung der journalistischen Standards in dem Land sichtlich aufgebracht.