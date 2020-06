Polizeiabkommen mit Thailand beschlossen

Es ist eine traurige Realität, dass es für Pädophile leicht ist, in Thailand an Kinder und Jugendliche heranzukommen. Das will Innenministerin Johanna Mikl-Leitner durch eine möglichst intensive Polizeizusammenarbeit mit dem südostasiatischen Königreich künftig verhindern.

Montag unterzeichnet die Innenministerin in Bangkok mit dem thailändischen Polizeichef Preophan Dhamapong ein Abkommen über polizeiliche Zusammenarbeit mit den Schwerpunkten Kriminalitätsbekämpfung, Kinderpornografie und Sextourismus, illegale Migration, Drogenhandel und Korruptionsbekämpfung. Dass eine enge Polizeikooperation notwendig ist, zeigt unter anderem ein Fall von Kindesmissbrauch im Dezember 2010.