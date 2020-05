Polizei warnt: Ausgebildete El-Kaida-Terroristen in Österreich

Am 11. September jährt sich das Attentat auf die Twin Towers in New York zum zehnten Mal. Weltweit warnen die Sicherheitsbehörden vor "Gedenk-Anschlägen" durch sogenannte Schläfer. Gemeint sind damit unauffällig lebende Menschen, die nach der Absolvierung von Terror-Trainings in Afghanistan oder Somalia auf ihre Einsatzbefehle warten. Zu diesem Personenkreis gehören mehr als 20 Österreicher.



Die genaue Zahl hält der Verfassungsschutz aus taktischen Gründen geheim. Verfassungsschutzdirektor Peter Gridling ist nur zu entlocken, dass die Zahl im "zweistelligen Bereich" liege. Nach Informationen, die dem KURIER vorliegen, stehen allein in der Bundeshauptstadt Wien 16 Österreicher auf der Liste.



Vom 25-jährigen Wiener Konvertiten Tomas al-J. geht am 11. September jedenfalls keine Gefahr mehr aus. Er wurde, wie berichtet, vor einigen Wochen verhaftet, weil er Freiwillige für Ausbildungslager angeworben haben soll. Die Verhaftung war möglich aufgrund des Terrorpräventionsgesetzes 2010, das die Teilnahme an terroristischen Trainings unter Strafe stellt.



Nicht vorgehen können die Sicherheitsbehörden aber gegen jene, die das Bombenbauen schon gelernt haben, bevor das Gesetz in Kraft getreten ist. Die werden als "tickende Zeitbomben" eingeschätzt. Denn für die Teilnahme an einem Terror-Kurs gibt es laut Verfassungsschutz nur zwei Motive: Teilnahme an Kampfhandlungen in einem Krisengebiet und die Durchführung von Anschlägen in Europa.