Plattform gegen Politfrust

Mitten in der Serie an Skandalen, Behörden-Untersuchungen und Verdächtigungen sagt eine Privat-Initiative der Politik-Verdrossenheit in Österreich den Kampf an. Die Plattform respekt.net veranstaltete am Dienstag den ersten "Tag des Respekts". Ihr Ziel: Die Zivilgesellschaft zu stärken, abseits der Tagespolitik.



Wie aktuell das Thema ist, zeigte die Präsentation der Initiative im Wiener MuseumsQuartier: "Viele Bürger wenden sich mit Grausen von der Politik ab", konstatierte die Ex-Chefin des Liberalen Forums, Heide Schmidt.



Dies werde sich in massiver Wahlenthaltung niederschlagen, warnt sie. Deshalb sei es wichtig, Bürger wieder für Politik zu interessieren. Heide Schmidt sitzt mit Ex-EU-Kommissar Franz Fischler und Österreichs OECD-Botschafter Wolfgang Petritsch im Beirat der Initiative. Fischler ortet einen "Riesenbedarf: Die Leute wollen etwas bewegen und sich einbringen, ohne großen Aufwand."



Auf der Web-Plattform respekt.net können Einzelpersonen, Initiativen oder Vereine Projekte einreichen. Förderer können sie unbürokratisch mit Geld, Zeit oder Wissen unterstützen. Die Finanzierung ist jederzeit einsehbar.