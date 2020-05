Plädoyer für 100 Mörder

Das waren noch Zeiten, als man sich mit dem Richter das Urteil ausmach..., äh, als man den Zeitpunkt der Urteilsverkündung vereinbaren konnte.



Peter Philipp hatte eben die Verteidigung in einem großen Korruptionsprozess gegen einen Staatsanwalt, einen Autohändler, einen prominenten Journalisten übernommen und sich vor Verhandlungsbeginn am Wochenende beim Kicken die Achillessehne gerissen. So etwas muss binnen sechs Tagen operiert werden, sonst heilt es nicht mehr.



Der Prozess wurde an einem Montag eröffnet, für Freitag 14 Uhr setzte der Richter die Urteilsverkündung an, um 16 Uhr wartete das OP-Team auf Philipp. Danach bemühten sich die Richter und Staatsanwälte mit ihren Akten zu ihm ins Gerichtsbuffet, damit er nicht durchs Wiener " Landl" humpeln musste. Man kannte sich schließlich.