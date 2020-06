Piratenjäger: Zelle an Zelle mit Mubaraks

Ehefrau Lisa fürchtet nicht unbegründet um das Leben ihres Ehemannes. Die 32-Jährige, die für die siebenjährige Tochter sorgen muss, setzte Himmel und Hölle in Bewegung. Maßgebliche Unterstützung bekommt sie vom Außenministerium. Chefjuristin Elisabeth Ellison-Kramer koordiniert die Rettungsaktion. Der österreichische Botschafter in Kairo, Thomas Nader, konnte einen Spitzenjuristen zu leistbaren Preisen organisieren. Generalkonsulin Sigrid Berka in Mailand gelang es, dem italienischen Auftraggeber eine Bestätigung für den Auftrag zur Schiffsbewachung abzu­ringen – kein leichtes Unterfangen in einer Branche, die extrem auf Diskretion bedacht ist. Der Präsident der Sicherheitsfirma hat sich sogar bereit erklärt, als Zeuge vor dem Gericht in Kairo zu erscheinen.

Der österreichische Militärattaché, Oberst Johann Hornung, hat einen Haftbesuch angekündigt. Das Bundesheer wird auch Bestätigungen für die Ausbildung des früheren Zeitsoldaten Hannes F. liefern. Beides wird vom Anwalt als äußerst hilfreich betrachtet.

Fälschung Die ägyptische Justiz scheint nun um eine rasche Erledigung bemüht. Es liegen Aussagen zweier Ägypter vor, die belegen, dass die Einfuhrgenehmigungen für die Waffen ohne Wissen von Hannes F. gefälscht wurden. Die Hauptverhandlung war am 27 Februar. Dass die erste Tagsatzung bereits am Sonntag ist, werten Beobachter als Sensation.

Lisa F. wird wieder dabei sein. Eigentlich ist sie längst pleite. Aber der Gastronom Thomas Tschurlovich vom Lokal „Bierkistl“ in Neudörfl hat ein Spendenkonto eingerichtet. Damit kann Lisa F. das Flugticket finanzieren.