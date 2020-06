Piraten & Co.: Heimische Parteienlandschaft wird bunter

Die jüngste Umfrage des OGM-Instituts im Auftrag des KURIER zeigt, dass die neuen Parteien bei einer Wahl derzeit gute Chancen hätten: Rund 20 Prozent der Wähler könnten sich jeweils vorstellen, den Piraten, den Altpolitikern oder der Stronach-Partei ihre Stimme zu geben (siehe Grafik). „Das ist ein relativ gutes Ergebnis“, sagt Karin Cvrtila von OGM. „Es ist offensichtlich, dass das Protestpotenzial hoch ist und die neuen Parteien als echte Alternative zu den alten in Betracht gezogen werden.“



Von den fünf Parlamentsparteien muss sich die SPÖ vor den Newcomern offenbar am wenigsten fürchten: Nur vier Prozent der SPÖ-Sympathisanten können sich vorstellen, zu Stronach zu wechseln; zwölf bzw. 14 Prozent würden einen Wechsel zu den Piraten oder den Altpolitikern in Betracht ziehen. „Die SPÖ hat viele ältere Wähler, die nicht mehr so oft wechseln, sondern eher ihrer Partei treu bleiben. Gleichzeitig können sie mit den Themen der Piraten beispielsweise nicht viel anfangen.“



Bei FPÖ-Unterstützern könnte am ehesten die Stronach-Partei punkten: 21 Prozent können sich vorstellen, sie zu wählen. Bei den ÖVP-Wählern liegt der Wert der möglichen Stronach-Wähler bei 26 Prozent. Auch die Altpolitiker (30 Prozent Wechselpotenzial) könnten der ÖVP Stimmen abgraben.