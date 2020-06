"Pink Panther" narren die Polizei

Ende Juni trafen sich Ermittler aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Serbien in Wien zu einer Lagebe­sprechung. Denn drei der letzten vier Juwelierüberfälle in Österreich tragen die Handschrift der Pink Panther. Und im deutschen Gelsenkirchen konnten kürzlich fünf Bandenmitglieder festgenommen werden. "Sie haben auch in der Schweiz und in Wien Ziele sondiert. Wir rechnen aber, dass die gesamte Organisation bis zu 200 Leute umfasst", sagt Ewald Ebner, Büroleiter der Abteilung Allgemeine Kriminalität im Bundeskriminalamt ( BK), und spricht von einer Organisation in Kompaniestärke.

Tatsache ist, dass die fünf in Deutschland Inhaftierten keine Angaben über die Drahtzieher machen konnten. Ebner: "Die Soldaten, also die jungen Männer, die die Überfälle durchführen, kennen die Hintermänner gar nicht. Sie bekommen meist telefonisch den Einsatzbefehl vom Organisator. In der Regel sind diese Blitzüberfälle Auftragsarbeiten." Der Organisator spioniert Tatorte aus, mietet Zimmer und übernimmt sofort die Beute.