Pinguin "Happy Feet": Kein Schnee mehr

Gibt es ein Happy End für "Happy Feet?" Der Kaiserpinguin, der sich im Juni nach Neuseeland verirrt hat, hat sich völlig erholt. "Er ist jetzt richtig gesund, und wir glauben, dass er eine gute Überlebenschance in der Wildnis hat", sagt Kate Baker, die Sprecherin des Zoos in Wellington. Schon bald soll "Happy Feet" in die freie Wildbahn entlassen werden.



Der Kaiserpinguin befindet sich nun seit rund zwei Monaten im Zoo der neuseeländischen Hauptstadt. Dort ist er der Publikumsliebling. "Happy Feet" war im Juni völlig überraschend an einem Strand der neuseeländischen Nordinsel aufgetaucht; er war mehr als 3000 Kilometer aus der Antarktis geschwommen. In der ungewohnten Umgebung fraß er Sand - wahrscheinlich weil er diesen mit Schnee verwechselte - und wurde krank. Im Zoo wurde ihm mehrmals der Magen gesäubert, dann wurde das entkräftete Tier aufgepäppelt. "Happy Feet" hat kräftig zugenommen und frisst jeden Tag rund zwei Kilogramm Lachs. Das Tier ist etwa dreieinhalb Jahre alt.