Per Mausklick zum Befund

Wer auf der Station von Andreas Wehrmann landet, hat oft schon viel mitgemacht: Er oder sie ist durchschnittlich 82 Jahre alt, leidet an gebrochenen Knochen, schwachen Organen – oder beidem. Mitunter kommt Demenz hinzu. Und bei all dem kann es passieren, dass die Patienten bis zu 25 verschiedene Medikamente bekommen, um den müden Körper zu unterstützen.



Herr Wehrmann ist Leiter des Departments für Akutgeriatrie und Re-Mobilisation im Krankenhaus Göttlicher Heiland, einem Spital in Wien-Hernals. Die Arbeit mit besonders alten Patienten ist fordernd, insofern kommt jede Hilfe recht, die den Alltag erleichtert – selbst wenn sie einen ungelenken Namen trägt. „EGOR“ heißt das elektronische System, das in den kommenden Monaten dafür sorgen soll, dass die Mitarbeiter in den Spitälern der Vinzenz Gruppe und der Barmherzigen Brüder mehr Zeit für die Patienten haben – und unnötige Ausgaben vermeiden.