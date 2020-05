Pensionen: Auch VP für 2,7 Prozent mehr

Für Günter Stummvoll liegt das Hauptproblem bei der Finanzierung der Renten an der Vielzahl an Frühpensionisten. Österreich sei "Frühpensionsweltmeister", moniert der VP-Politiker. Das Antrittsalter liegt bei 58,9 Jahren (Männer) und 57,5 Jahren (Frauen). Im OECD-Schnitt sind es 63,3 bzw. 62,4 Jahre. Stummvolls Conclusio: "Die Hackler-Pension gehört weg - so rasch wie möglich."



Die Langzeitversicherten-Regelung, wie sie offiziell heißt, soll ab 2014 eingeschränkt werden. Bis dahin können Männer mit 45 und Frauen mit 40 Beitragsjahren noch mit 60 bzw. 55 Jahren in Pension gehen - abschlagsfrei. Dass die Regelung erst ab 2014 schrittweise auslaufen soll, ist Marin "zu langsam", aber an dieser Festlegung der Politik sei wohl nicht mehr zu rütteln.





Pensionen: Der Weg zur Anpassung

Prozedere

Gesetzesbasis für die Pensionsanpassung ist die Durchschnitts-Inflation zwischen August 2010 und Juli 2011: 2,7 %. Der Sozialminister verhandelt mit Seniorenvertretern über die Höhe; das ist nicht Vorschrift. Am Ende steht ein Gesetzesbeschluss.



Pensionistenindex

Ein solcher soll die Basis für die Pensionsanpassung sein, fordern Seniorenvertreter. Er orientiert sich am Konsum von Senioren und wie stark diese Preise

steigen (derzeit 2,8 Prozent). Die Regierung lehnt das ab.