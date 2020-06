Mexikaner prangern Wahlfälschung an

"Raus mit dir, Peña", riefen am Sonntag deshalb Tausende Mexikaner auf den Straßen der Hauptstadt. Viele Menschen in Mexiko halten den von López Obrador proklamierten Wahlbetrug für möglich. In den sieben Jahrzehnten, in denen die PRI im vergangenen Jahrhundert das Land beherrschte, hat die "Staatspartei" so die Präsidenten wählen lassen: Demokratisch inszeniert, aber mit massenhaftem Stimmenkauf und vorberechneten Ausgang.

Die laut Regierungsschätzungen 15.000 Demonstranten zogen am Sonntag durch die Innenstadt zum Zócalo, dem zentralen Platz der mexikanischen Hauptstadt. Wie #Yosoy132 auf ihrer Website reklamieren, sind am Sonntag 21 Erwachsene und zwei Minderjährige von der Polizei ohne Begründung festgenommen worden. Die Polizei hätte wiederholt Tränengas und Knüppel gegen die friedlichen Studenten eingesetzt.