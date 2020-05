Parteienförderung: "Verschleierung sind Tür und Tor geöffnet"

"Diese Zahlen scheinen mir viel zu tief gegriffen", sagt Franz Fiedler von Transparency International dem KURIER. "Ich gehe davon aus, dass das in die Millionen geht. Wegen der mangelnden gesetzlichen Regelungen sind der Verschleierung Tür und Tor geöffnet."



So müssen nur Gaben über 7260 Euro veröffentlicht werden. "Diese Beträge werden oft in Tranchen geteilt. Statt einer großen Summe gibt es monatlich oder vierteljährlich eine kleine. Damit sind diese Spenden nicht deklarierungspflichtig", erläutert Fiedler. Oder: "Zuwendungen an einzelne Politiker, etwa von einem Unternehmen, sind nicht erfasst." Auch die Namen der Mäzene bleiben geheim. Zudem gebe es weder Kontrolle noch Sanktionen. "Mit diesem Gesetz hinken wir weit hinter anderen Ländern nach."