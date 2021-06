Papst verspricht Hilfe im Kampf gegen Drogen

Wir haben hier täglich mit Gewalt zu tun, sie wird immer extremer", klagt eine junge Mexikanerin, die eigens für den Papstbesuch in die Stadt Leon gereist ist. "Was wir jetzt vom Papst brauchen, ist ein wirklich ehrliches Gespräch zum Thema Gewalt, damit wir an ihn und an sein Wort glauben können." Mit großen Hoffnungen, aber auch stürmischem Jubel empfingen mehrere Hunderttausend Gläubige im zweitgrößten katholischen Land der Welt ihr kirchliches Oberhaupt.

Schon vor seiner Ankunft in Mexiko hatte Papst Benedikt XVI. versprochen, das Land im Kampf gegen die extrem gewalttätigen Drogenbanden zu unterstützen. "Wir müssen alles tun, um dieses zerstörerische Böse zu bekämpfen, das sich gegen die Menschheit und die Jugend richtet", sagte er. In den vergangenen fünf Jahren wurden in Mexiko bei den inneren Revierkämpfen zwischen den Drogenkartellen und bei Auseinandersetzungen mit der Polizei über 55.000 Menschen getötet. "Unser Land befindet sich in einer sehr schwierigen Lage", gestand auch Mexikos Präsident Felipe Calderón im Gespräch mit dem Papst ein. Der Besuch des Kirchenoberhauptes sei deshalb "eine Geste der Solidarität, die wir nie vergessen werden."