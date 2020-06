Pammesberger: "Mir muss etwas noch Absurderes einfallen als den Politikern"

Er setzt die Feder dort an, wo es wehtut und bringt die Eskapaden der Politiker schonungslos auf den Punkt. Lachen dringend erlaubt. Frühstückskaffee in der Werkstatt des KURIER-Karikaturisten. Leuchtkasten, Feder, Tinte, Skizzen, Entwürfe – es sieht nach Arbeit aus. Knapp fünf Stunden bis Redaktionsschluss, noch keine Zeichnung im Kopf, keine Reservezeichnung in der Lade. Michael Pammesberger ist entspannt: "Ich arbeite ohne Netz. Mir wird auch heute etwas einfallen. Mein Platz in der Zeitung ist noch nie weiß geblieben, außer, wenn ich auf Urlaub war."

KURIER: Worüber können Sie herzlich lachen?

Michael Pammesberger: Ich lache gern, nicht über alles, aber über jeden guten Witz.

Ihr Lieblingswitz?

Es sind nicht die Erzählwitze, ich lache über Bildwitze und Situationskomik.

Darf man über anderer Leute Missgeschick lachen?

Unbedingt! Die Bananenschale ist doch ein Klassiker. Wir lieben sie alle. Meine Arbeit hängt auch sehr mit Missgeschicken zusammen. Das Positive in der Politik ist nicht so mein Thema.

Gibt es überhaupt noch was zu lachen an der Politik?

Vieles. Ich bin keiner, der jammert, dass die Wirklichkeit schon viel absurder ist als die Zeichnungen. Ich finde, mir muss immer etwas noch Absurderes, Blöderes einfallen als den Politikern.

Wird das schwieriger?

Die momentane Korruptionskiste ist schon bedenklich. Da wird eine Tendenz zur Berlusconisierung der Politik spürbar, die ich mit Schaudern beobachte. Es wird absurder, korrupter ...

Apropos korrupt: Was müsste Ihnen ein Politiker bieten, damit er in einer Ihrer Zeichnungen vorkommt?

(Lacht) Ich habe einmal geschrieben und gezeichnet, dass ich wahrscheinlich für zwei Bier käuflich wäre, dass aber kein Mensch bei mir anruft – was ich eigentlich für eine Fehleinschätzung halte. Ich glaube, dass die Wirkung unserer Zeichnungen größer ist, als Politiker ahnen.

Aber bei Ihren Buchpräsentationen und Ausstellungs­eröffnungen sagen Politiker gern ins "Seitenblicke"-Mikro: "In der Karikatur vorzukommen ist die größte Ehre."

Das müssen Sie sagen. Was bleibt ihnen anderes übrig?

Manche sagen auch, dass Sie Ihre Zeichnungen im Büro aufgehängt haben.

Ja, das gibt’s wirklich. Und grundsätzlich muss ich sagen, dass die Politiker ganz oben sehr gut damit umgehen können. Sie wissen, dass es wichtig ist vorzukommen, auch wenn sie in der Karikatur oft härter angegriffen werden. Politiker dürfen nicht dünnhäutig sein.

Wenn Sie selbst Politiker wären, welches Amt schiene Ihnen da angemessen?

Ich bin zwar in einem politischen Feld tätig, aber mir gefällt meine Seite besser als die andere. Ich möchte nicht tauschen, wirklich nicht.