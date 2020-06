Olympische Spiele: Keine saudischen Frauen

Fast wäre sie geglückt – die olympische Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen – würde sich nicht Saudi-Arabien als einziges Land weiter dagegen stemmen. Seit Monaten verhandelt das Internationale Olympische Komitee ( IOC) mit dem arabischen Ölstaat, doch noch Athletinnen für die Olympischen Spiele in London zu nominieren. Doch auch das jüngste dreitägige Meeting der IOC-Exekutive in Quebec endete am Donnerstag ohne Ergebnis: Sportlerinnen unter der Flagge Saudi-Arabiens – das wird es nicht geben, bestätigte der saudische Prinz Nawaf bin Faisal. Dessen Vorschlag, saudi-arabische Athletinnen unter der olympischen Flagge starten zu lassen, weil sie vom eigenen Nationalen Olympischen Komitee nicht unterstützt werden, lehnt wiederum das IOC ab.