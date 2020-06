Offensive gegen organisierten Sozialbetrug

"Der Konkurs solcher Firmen ist im Vorhinein beabsichtigt. Die Arbeiter werden dann bei einer anderen dubiosen Gesellschaft angemeldet, der Zyklus beginnt von vorne", erläutert Rudolf Unterköfler, Leiter der Wirtschaftskriminalität im Bundeskriminalamt ( BKA). Die Tätergruppen – es werden zehn Kartelle vermutet – sind tief in der organisierten Kriminalität verwurzelt. "Die mit dem Sozialbetrug verbundenen Nebenerscheinungen wie Urkundenfälschung, Kreditbetrug, Erschleichen von Aufenthaltstiteln und die Vergabe von Sub-Sub-Sub-Aufträgen zur Verschleierung der Tatbestände sind hier Alltag", skizziert Unterköfler. Nachsatz: "Diese Paten sind weiters in der Rotlichtszene, im Drogenhandel, der Verschiebung von veruntreuten Fahrzeugen sowie in Frachtbetrug verstrickt."