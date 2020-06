ÖVP will das Volk mehr einbinden

Die Sozialdemokraten können dem ÖVP-Vorschlag ohnehin nicht viel abgewinnen. SPÖ-Klubobmann Josef Cap stellte auf KURIER-Anfrage klar, dass es "kein Junktim" zwischen der Wehrpflicht und dem Demokratiepaket geben könne. Er begrüße es zwar, wenn die ÖVP wieder bereit sei, über ein Berufsheer zu reden, aber die Verhandlungen über mehr direkte Demokratie würden "getrennt davon" laufen, betonte Cap.

Die Roten streben, da es keine Einigung mit den Schwarzen in der Heeres-Frage gibt, eine Volksbefragung über ein Berufsheer vor der nächsten Nationalratswahl oder am Wahltag selbst (plangemäß im Herbst 2013) an. Daran will man auch weiterhin festhalten.