ÖVP: Familien die Teuerung abgelten

Die ÖVP will im Herbst unter Beweis stellen, dass sie die Familienpartei ist. Gelingen soll das mit einem " Relaunch" der Familienpolitik, wie Parteichef Michael Spindelegger am Mittwoch sagte.



Familienminister Reinhold Mitterlehner plädiert etwa dafür, Familienleistungen (Familienbeihilfe, Kindergeld etc.) der Teuerung anzupassen - wie es bei den Pensionen der Fall ist. Schließlich würden Familien die gestiegenen Lebensmittel- und Energiepreise genauso spüren wie Pensionisten. Details sollen im Dezember vorliegen. Die SPÖ will den Vorschlag prüfen, wenn er auf dem Tisch liegt.