ÖVP besteht auf gläserne Kassen parteinaher Vereine

Zur Sachlage: SPÖ und ÖVP haben sich laut Kräuter in vielen Eckpunkten auf ein Parteiengesetz geeinigt. Demnach sollen in einem jährlichen Transparenzbericht Spenden ab 7000 Euro offen gelegt werden. Großspenden ab 50.000 Euro sind sofort bei Kassaeingang offen zu legen. Fix ist laut SPÖ/ÖVP-Entwurf auch, dass staatsnahen Firmen wie der Telekom künftig verboten wird, Parteien zu sponsern (Anlass: Telekom-Geld für BZÖ-Wahlkampf). Auch aus dem Ausland dürfen Parteien künftig kein Geld mehr annehmen (Anlass: Verdacht auf Russengeld für die FPÖ). All diese Eckpunkte werden von der ÖVP nicht bestritten. Widersprochen wird von der ÖVP der Kräuter-Aussage, wonach Teilorganisationen wie die ÖVP-Bünde oder die roten Gewerkschafter von der Offenlegungspflicht ausgenommen werden. Laut ÖVP-eigenen Angaben will die ÖVP ihre eigenen Bünde (ÖAAB, Wirtschaftsbund) in die Offenlegungspflicht einbeziehen und verlangt das auch von SPÖ-Vorfeldorganisationen. „Für ein Parteienfinanzierungs-Paket mit Ausnahmeregeln für SPÖ-nahe Organisationen ist die ÖVP sicher nicht zu haben", betont Rauch.