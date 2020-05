Ötzis letzte Geheimnisse

Mama, liegt da wirklich eine richtige Mumie drinnen", fragt ein kleines Mädchen mit Pferdeschwanz skeptisch und zupft seiner Mutter ungeduldig am T-Shirt. Doch auch wenn die Neugier der kleinen Sophie groß ist, die Schlange vor dem Fenster in einem etwas abgedunkelten Teil des Südtiroler Archäologiemuseums in Bozen bewegt sich nur langsam weiter.



Erwartungsvoll treten die Besucher an die Glasscheibe, um einen Blick auf eine 1,54 Meter große, 5300 Jahre alte und zwölf Kilogramm schwere Gestalt zu erhaschen. Eine Gestalt, die in ihrer weißen Box winzig wirkt und doch eine der größten Entdeckungen der Welt ist.