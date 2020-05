Österreichs Auftritt in New York

Eine kleine Panne passierte doch. Die österreichischen Fotografen bekamen keinen Zutritt ins UN-Hauptquartier: aus Sicherheitsgründen. Die engsten Mitarbeiter der Staatsspitze wurden angewiesen, mit ihren Digitalkameras das Erinnerungsfoto Fischer-Faymann-Spindelegger zu schießen.



In Manhattan schützen bis zu 40.000 Polizisten und Security-Guards mehr als 120 Staats- und Regierungschefs. Im sichersten Hotel wohnte wohl Kanzler Faymann. Teile der Delegation Israels waren in einer Etage des Viersterne-Hotels an der Park Avenue untergebracht, es gab mehr Polizisten als Hotelgäste. Außenminister Spindelegger wohnte in einem hippen, coolen Designer-Hotel in UNO-Nähe.



Nach dem UN-Auftritt trennten sich die Wege der Österreicher. Fischer und Faymann hatten ein Mittagessen mit Ban, am Abend war der Kanzler beim Empfang von US-Präsident Obama. Außenminister Spindelegger war ständig mit seinen EU-Kollegen in Kontakt, es ging um Abstimmung in Sachen Nahost.



Am Donnerstag reist der Bundespräsident nach Wien zurück, der Kanzler fliegt nach Kalifornien weiter. Bei der UNO in New York hält der Außenminister die Stellung.