Österreicherin sucht Leben im All

Tausende Geowissenschaftler aus ganz Europa verlassen das Austria Center. Lisa Kaltenegger überragt alle – sie ist 1,83 m groß. Die Astrophysikerin ist aus Deutschland angereist, um auf dem Geologenkongress einen Vortrag zu halten.

Kaltenegger, 35, stammt aus Kuchl, studierte in Graz Technische Physik und Astronomie, arbeitete danach in Holland bei der ESA auf der Suche nach anderen Erden und wurde mit 27 nach Harvard abgeworben. Dort forschte und unterrichtete sie, bis sie vor eineinhalb Jahren die Chance bekam, eine siebenköpfige internationale Forschergruppe am Max-Planck-Institut in Heidelberg zu leiten.



Derzeit ist sie neun Monate pro Jahr in Heidelberg und drei Monate in Harvard. Am kommenden Mittwoch aber ist sie in Berlin, auch ihre Eltern und ihre Schwester werden da sein. Denn da bekommt sie die höchste Auszeichnung für junge Forscherinnen und Forscher in Deutschland: den Heinz-Maier-Leibnitz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), benannt nach einem Experimentalphysiker und ehemaligen Vorsitzenden der DFG.

Doch zurück zum KURIER-Interview in Wien, das anlässlich ihre Vortrags auf dem Geologen-Kongress stattfand. Wir wandern vom Austria Center zum STRABAG-Haus mit der "Kunst-Location Gironcoli-Kristall" – vorbei an Skulpturen von Bruno Gironcoli, vorbei am Vienna International Center, in Wien bekannt als UNO-City. Lisa Kaltenegger blickt auf die Türme der UNO-City und eröffnet das Gespräch:

Lisa Kaltenegger: (Zeigt auf das höchste UNO-Gebäude) Dort oben ist das Office for Outer Space. Dort gibt es eine Person, die von der UNO designiert ist, Kontakt aufzunehmen – für den Fall, dass es wirklich anderes Leben gäbe.

KURIER: Aber wenn Sie nach biologischen Aktivitäten im All suchen, werden Sie doch kaum davon ausgehen, dass die "sprechen" können?

(Lacht) Genau, absolut!

Haben wir es da eher mit Mikroben zu tun?

Ja, das ist viel wahrscheinlicher. Denn wenn man die Erde anschaut, gab es bereits lange Leben, bis wir so weit waren, Teleskope zu bauen. Wenn man sich das auf einer 24-Stunden-Uhr vorstellt, sind wir, also die Technologie, nur die letzten Sekunden.