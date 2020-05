Österreicher mit Kleinflugzeug verunglückt

Johann R., 49, flog die Maschine selbst. Er galt als erfahrener Pilot. Neben ihm saß seine 13-jährige Tochter. In der zweiten Reihe befanden sich die französische Ehefrau und der Sohn (9). Der Geschäftsmann und seine Frau dürften schon während der Bruchlandung ums Leben gekommen sein. Die bei der Unfallstelle eingetroffenen Rettungskräfte konnten die Tochter und den Buben noch lebend aus dem Piper-Wrack bergen. Sie wurden in die Intensivstation eines Toulouser Krankenhauses gebracht. Noch in der Nacht glaubten die Mediziner das Leben der beiden Kinder retten zu können. Samstagfrüh hieß es kurzfristig, dass keine Lebensgefahr mehr bestehe.



Kurz nach elf Uhr mussten die französischen Ärzte-Teams jedoch den Tod der 13-Jährigen bekannt geben. Der Sohn dürfte den Absturz mit schwersten Beinverletzungen überleben.



Zu dieser Zeit recherchierten die Behörden am Flughafen Blagnac bereits die Absturzursache. Fest steht, dass die Piper aus der Nähe von Köln, Deutschland, nach Toulouse geflogen war. Auch das österreichische Außenamt stand - über die Botschaft in Paris - bereits in telefonischem Kontakt mit den Ermittlern.