Österreich jagt Kinderschänder in Thailand

Der erfolgreiche Schlag gegen einen Kinderpornoring mit 272 enttarnten Pädophilen war erst der Anfang. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner möchte nun auch den Kinder-Sextourismus nach Thailand abdrehen. Ein neues Polizeiübereinkommen ermöglicht den heimischen Behörden den ungehinderten Zugriff auf österreichische Kriminelle, die in Thailand ihr Unwesen treiben.

Das Problem schien bisher unlösbar: Pädophile aus der ganzen Welt, auch aus Österreich, lassen sich im thailändischen Urlaubsort Pattaya von ortsansässigen Kriminellen Kinder vermitteln. Obwohl der Tatort im Ausland ist, könnten diese Täter auch durch österreichische Gerichte abgeurteilt werden. Doch die schaffen es meistens, sich bei der thailändischen Polizei und den Gerichten freizukaufen. Die österreichischen Gerichte stehen dann oft ohne Beweismittel da.

Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Mikl-Leitner setzt dabei auf das in den früheren Oststaaten bewährte System der Verbindungsoffiziere. An der Botschaft in Bangkok arbeitet bereits ein Beamter des Bundeskriminalamtes. Der fahndet mithilfe der thailändischen Behörden nach den Kriminellen. Er stellt Beweismittel sicher.

Wird der verdächtige Sex-Tourist nicht in Thailand abgeurteilt, kommt er in Zukunft in die Obhut des Bundeskriminalamtes samt Anklage in Österreich.

Grundlage für diese Art der Fahndung ist ein Polizeiübereinkommen, das die Innenministerin Montag in Bangkok mit dem thailändischen Vizepremier und Innenminister Yongyuth Wichaidit und dem Polizeichef Preophan Dhamapong unterfertigt hat.

Mikl-Leitner freut sich: "Bei Kindesmissbrauch gibt es Null-Toleranz. Jetzt erreicht unser langer Arm des Gesetzes die Täter auch im weit entfernten Thailand."