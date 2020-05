Österreich droht Rückfall bei Akademikerquote

Ein weiterer Kritikpunkt der OECD: Österreich räumt Bildung auch beim Budget keine Priorität ein. Die Ausgaben für Bildung sind mit 5,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts unter dem Schnitt (5,9). Österreich gehört zu auch den Ländern, in denen in den vergangenen 15 Jahren das BIP stärker gestiegen ist als das Bildungsbudget.



Für die Schulen gibt es ein gemischtes Zeugnis: Positiv sei die Senkung der durchschnittlichen Klassengröße. Die vergleichsweise geringe Unterrichtszeit sollte aber gesteigert werden. Und: Die Lehrer sollten länger in der Klasse stehen. Sie haben zwar eine überdurchschnittliche Gesamtarbeitszeit - verbringen aber weniger Zeit im Unterricht als ihre Kollegen im Ausland. Unterrichtsministerin Claudia Schmied ( SPÖ) sieht sich doppelt bestätigt: Die kleineren Klassen seien ein Erfolg ihrer Bildungsreform; eine höhere Lehrverpflichtung unterstreiche "die Notwendigkeit eines neuen Lehrer-Dienstrechts".