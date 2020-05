Nordkorea: China misstraut dem neuen Diktator

Der in den staatlichen Medien Nordkoreas bereits als „neuer, vom Himmel gesandter Führer“ gepriesene Kim Jong-Un steht auch in der Namensliste der offiziellen Begräbniskommission an erster Stelle. Sie gilt als wichtiger Indikator, wer künftig in Nordkorea eine wichtige Rolle spielen wird. In der Begräbniskommission hingegen überraschend weit hinten, nämlich nur auf Platz 19: Der Schwager des verstorbenen Diktators, der nach dessen Tod als der eigentliche starke Mann im Land gilt. Er ist de facto Vize-Chef der mächtigen Armee, hat aber auch bei allen entscheidenden Wirtschaftsprojekten des Landes, vor allem bei jenen mit China, seine Hände im Spiel.

Besonders das benachbarte China scheint deshalb mehr auf den mächtigen und politisch mit allen Wassern gewaschenen Chang Sung-Taek zu setzen als auf den dicklichen, politisch nahezu unerfahren jungen Neo-Diktator. Mehrmals hatte der Endzwanziger Kim Jong-Un seinen Vater bei dessen Reisen nach Peking begleitet – und die dortige Führung offenbar schwer enttäuscht. Keiner traute dem schwerfälligen Diktatoren-Sohn zu, das wirtschaftlich bankrotte Nordkorea nach dem Tod seines Vaters stabil zu halten, erfuhr der KURIER aus hochrangigen politischen Kreisen.