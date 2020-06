Nigeria: "Teilung wäre wie Explosion"

Der Konflikt der Konfessionen kam auch im Gespräch zwischen Präsident Goodluck Jonathan und Österreichs Außenminister Michael Spindelegger am Donnerstag zur Sprache. Das Jonathan verwies dabei auf die Anfälligkeit der Jugend (die im armen muslimischen Norden kaum Perspektiven hat) für extremistische Ideen. Spindelegger forderte einen intensiveren interreligiösen Dialog und lebte ihn gleich vor: Nach dem Gedankenaustausch mit Abujas Erzbischof John Onaiyekan fuhr er direkt in die größte Moschee der Stadt. Auch der dortige Imam setzt auf Dialog und betont, dass manche den Koran für ihre Zwecke missbrauchen würden.

In Nigeria teilen sich die knapp 170 Millionen Menschen in etwa 50:50 auf die beiden großen Religionsgruppen auf. Mobilisierung läuft auf beiden Seiten, auch auf christlicher. Im Süden wurde ein gigantisches Kirchenareal geschaffen, das einer Million Betenden Platz bietet. An Spenden mangelt es trotz Armut nicht – meist wird ein Zehntel des Lohns abgeliefert, was den Freikirchen zu sattem Reichtum verhilft. Mit den Mitteln werden Gotteshäuser gebaut, Bibelkongresse organisiert und Propagandaaktivitäten, TV und Radiostationen finanziert.

Einige befürchten eine Teilung Nigerias in einen muslimischen Norden und einen christlichen Süden. "Ich bete, dass es nicht dazu kommt", sagt Oritsejafor, "denn das würde eine riesige Explosion bedeuten."