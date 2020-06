Nigeria: Der angeschlagene Moloch

"Man muss stets mit Rückschlägen rechnen"

Er ist schon seit 21 Jahren in Nigeria und hat es bis an die Spitze des deutschen Baukonzerns Julius Berger gebracht: Der Tiroler Wolfgang Goetsch ist Chef des größten Arbeitgebers des Landes (20.000 Mitarbeiter). Mit österreichischen Journalisten sprach er im Unternehmenssitz in Abuja über...

... die generelle Situation

Nigeria hatte seit der Unabhängigkeit 1960 bis 1999 fast nur Militärdiktaturen. Jetzt ist das Land in einer Übergangsphase, aber es geht in die richtige Richtung. Als Unternehmer muss man stets mit Rückschlägen rechnen und sie einkalkulieren. Nigeria tickt eben anders.

... Potenziale

Ich sehe viel mehr Möglichkeiten als das Öl-Geschäft (das 85 Prozent zu den gesamten Staatseinnahmen beisteuert) . Vor allem im Energiesektor. Ich denke an die Errichtung von Erdgas-Kraftwerken zur Produktion von Strom. Denn 30 Prozent des geförderten Gases werden einfach abgefackelt – das entspricht dem jährlichen Verbrauch von Belgien. Auch in der Landwirtschaft sehe ich künftig gute Möglichkeiten. Und natürlich in der Bevölkerung, die eine sehr fleißige ist. Unsere Leute etwa arbeiten alle zwischen 56 und 60 Stunden pro Woche.

... das Negativ-Bild in Europa

Sicher, es gibt Schwierigkeiten, aber das hat sich das Land nicht verdient. Wenn sich die Europäer (hinsichtlich eines stärkeren wirtschaftlichen Engagements) nicht bewegen, treiben wir das Land noch mehr in die Arme von China oder Indien. Das wollen die Nigerianer aber gar nicht, die wollen Europa. Allein aus Selbstschutz müsste Europa agieren. Denn gibt es hier keine positive Entwicklung, kommen Millionen Menschen in Bewegung – Richtung Europa.