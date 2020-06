Niederlande: Politische Mitte ist zurück

Für die Anhänger der rechtsliberalen Regierungspartei VVD war es ein Freudenschock: Niemand hatte am Mittwoch bei den vorgezogenen Parlamentswahlen ein so gutes Wahlergebnis erwartet. Schließlich hatte Premier Mark Rutte (45) eine Fortsetzung des harten Sparprogrammes verkündet, hatte sogar die Kürzung von Pensionen in Aussicht gestellt und dafür mit der Strafe durch die niederländischen Wähler gerechnet. Selbst bei der Wahlparty im Nordseebad Scheveningen war Sparen angesagt: Getränke und Snacks gab es nur gegen Bezahlung.

Doch die Niederländer entschieden anders, sprachen sich mehrheitlich für das Spar- und Konsolidierungsprogramm, für den Beibehalt von Den Haags treuem Europakurs und gegen jede Form von Euroskepsis aus. Der Zug zur politischen Mitte bescherte Ruttes VVD 41 der 150 Sitze im Parlament. Die ebenfalls gemäßigten Sozialdemokraten unter der Führung des zum politischen Shootingstar aufgestiegenen Diederik Samsom (41) kamen auf 39 Sitze.