Niederlande: Euro-Gegner in der Defensive

Mit der richtigen Dosis Europa-Skepsis lässt sich selbst in den e­uropafreundlichen Niederlanden gut Wahlkampf machen. Emile Roemer, Chef der weit links stehenden Sozialisten, wusste dies für sich zu nutzen. Je mehr der 61-jährige ehemalige Volksschullehrer dagegen wetterte, mehr Kompetenzen an Brüssel abzugeben, umso steiler stiegen seine Popularitätswerte. Er kritisierte die Macht der Banken, die halsbrecherischen Zinsen für Kreditnehmer und feuerte scharf gegen diverse Sparvorhaben der Regierung.

Schon wurde Roemer als möglicher Sieger der vorgezogenen Parlamentswahlen am Mittwoch gehandelt. Und schon verstiegen sich niederländische Medien in Spekulationen darüber, wie es denn wohl sein würde, wenn die Sozialisten – in den 70er-Jahren immerhin noch gläubige Maoisten – nun die Macht im Land übernehmen würden.

Der volksverbundene, gemütliche Linke Roemer, der von Den Haag aus Deutschlands Kanzlerin Merkel und ihre strengen Sparvorgaben das Fürchten lehren wollte, schien nicht zu stoppen. Doch dann kamen die beiden Fernsehdebatten, und der niederländische Hoffnungsträger der europaskeptischen Sozialisten stank so richtig ab. Beide Male wurde Roemer von den Fernsehzuschauern zum schlechtesten aller anwesenden Diskutanten gewählt. Plötzlich wirkte er zaudernd, naiv, witzlos und dröge, was die Niederländer an Roemer bisher als "gemütlich" und "gelassen" empfunden hatten. Er sei eben ein "Onkel Emil vom Land" twitterte sein Mitdiskutant Geert Wilders bissig.