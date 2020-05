"News of the World"-Reporter tot aufgefunden

NoW ist bereits eingestellt, zehn Mitarbeiter wurden festgenommen - darunter Rebekah Brooks. Die Ex-Chefredakteurin des Blattes - von Murdoch wie eine Tochter behandelt - wurde zwar auf Kaution wieder freigelassen. Aber sie wird sich für ihre Rolle in dem Skandal rechtfertigen müssen.



Murdoch, der 37 Prozent der britischen Zeitungen sowie 39 Prozent des Pay-TV-Senders BSkyB kontrolliert, ist in der Defensive: Er hat den Plan zur Totalübernahme von BSkyB fallengelassen und erwägt , seine britischen Zeitungsbeteiligungen komplett zu verkaufen. Am Wochenende entschuldigte er sich in einer Inseratenkampagne mit den Worten "We are sorry" für den Skandal.



Murdoch, der sich mithilfe seiner Medienmacht immer in die Politik eingemischt hat, geht es vor allem darum, ein Übergreifen des Skandals auf seine Wahlheimat USA zu verhindern. Dort ermittelt das FBI bereits, ob Murdoch-Blätter auch Terroropfer von 9/11 abgehört haben. Schadensersatzforderungen nach US-Recht wären selbst für den drittgrößten Medienkonzern der Welt existenzbedrohend.



In London spricht sich die Labour Party für die Zerschlagung des Konzerns aus. Auch vielen US-Demokraten gefällt die Vorstellung, ihren konservativen Erzfeind, dessen Sender Fox an vorderster Front gegen Barack Obama kämpft, in die Schranken zu weisen.