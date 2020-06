Neuer Rekord: Fünf Millionen Schnellfahrer

Auch sonst zeigte die Exekutive im Vorjahr kein Pardon. So stieg die Zahl der erwischten Gurtenmuffel (plus 7,9 Prozent), der Handytelefonierer am Steuer (plus 16,3 Prozent), Drogenlenker (14,8 Prozent) und der Lenker, die auf die Kindersicherung verzichten hatten (plus 11,7 Prozent). Die Ministerin kündigte für heuer noch eine weitere Verschärfung der Polizeikontrollen an.

Gleichzeitig gab es mit 523 Opfern die bisher wenigsten Verkehrstoten seit der Motorisierung in den 60er-Jahren. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Opferzahl beinahe halbiert. Gestiegen ist hingegen die Zahl der getöteten Radfahrer, von 32 auf 42. Da zwei Drittel der Opfer aufgrund von Eigenverschulden ums Leben kamen, fordert das Kuratorium für Verkehrssicherheit nun ein Handyverbot und 0,5 Promille für Radfahrer (derzeit 0,8 Promille).

Verkehrsministerin Doris Bures hält dies „für überlegenswert, 0,5 statt 0,8 Promille kann ich mir gut vorstellen".Dass es diese Grenze für Radfahrer gibt, ist ohnehin nur einer Abstimmungspanne im Parlament in den 90er-Jahren zuverdanken. Damals gab es Streit zwischen SPÖ und ÖVP. Daher wurden nur Gesetzesteile beschlossen und dabei irrtümlich auf die Senkung der Promillegrenze für Radfahrer vergessen. Eine angekündigte Reparatur fand bis heute nicht statt. Dies könnte somit nach 17 Jahren nun doch noch passieren.