Neuer Anlauf für Imame-Ausbildung

Ein zentrales Anliegen (das Kurz schon beim Wien-Wahlkampf 2010 thematisiert hat) ist die Ausbildung von Imamen, den Vorbetern beim islamischen Gebet. Weil es eine solche in Österreich noch nicht gibt, müssen die meisten aus dem Ausland geholt werden. „Vor allem aus der Türkei kommende Imame bleiben meistens nur einige Jahre in Österreich, sodass sie oft keine Deutschkenntnisse erwerben und (...) kein Interesse an einer Verwurzelung in Österreich besteht“, heißt es in einem Expertenbericht des Innenministeriums.

Kritisch gesehen wird auch, dass zahlreiche Imame unter direktem Einfluss des türkischen Staates stehen: Die „Türkisch Islamische Union in Österreich“ (ATIB), der größte Verband von Muslimen in Österreich, untersteht der türkischen Religionsbehörde. Die von der ATIB entsandten Imame sind als Staatsbedienstete angestellt – und weisungsgebunden.

Die Grüne Alev Korun unterstützt Kurz’ Bemühungen: „Vor allem die junge Generation der Musliminnen braucht Ansprechpartner, die aus ihren Reihen kommen – und die ihre Lebenssituation kennen.“ Dass die Muslime beim „ Dialogforum Islam“ vorerst nur durch die IGGiÖ vertreten sind, sieht die Grüne kritisch: Bei deren letzter Wahl hätten nur 30.000 von 500.000 teilgenommen. Korun: „Eine große Zahl von MuslimInnen ist daher nicht durch die IGGiÖ vertreten.“