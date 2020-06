Neue schwere Vorwürfe gegen Martin Graf

Seither kämpft Meschar darum, die Kontrolle über ihr Vermögen wieder zu bekommen – die hat sie mit Gründung der Stiftung abgegeben. Sie sagte erneut, Graf habe ihr die Stiftung nahe gelegt, um ihre Altersversorgung zu sichern. Dass sie keinen Zugriff mehr auf ihr Vermögen von 1,3 Mio. Euro haben würde, sei ihr nie klar gewesen. Als sie mit dem Kurs des Vorstandes unzufrieden war, habe Graf den Kontakt eingefroren; kleine Schikanen hätten begonnen – sogar ihr Wohnhaus ist ja im Besitz der Stiftung.

Graf sei wohl nur an ihrem Geld interessiert gewesen, sagt Meschar heute. "Wenn ich sterbe, kann er damit machen, was er will." Sie hat im Vorjahr beim Handelsgericht Wien die Abberufung des Vorstandes beantragt und wünscht sich die Auflösung der Stiftung – das lehnt der Anwalt der Stiftung ab. Graf ist aus dem Vorstand zurückgetreten; im Juli präsentierte die FPÖ ein entlastendes Gerichtsgutachten.

Dieses nahm gestern aber Zanger in die Zange: Die Buchhaltung der Stiftung entspreche nicht den gesetzlichen Standards: Der Verdacht liege nahe, dass Belege doppelt vorgelegt und nachträglich getauscht wurden; überhaupt gebe es viele offene Fragen (siehe Kasten) . Zangers Resümee: Alle Bilanzen seien nichtig. Das hätte den Stiftungsprüfern und dem Gutachter auffallen müssen.

Mehr noch: Stiftungsprüfer und Buchhalter würden in einem Kanzleiverbund arbeiten – mit der selben Software-Lizenz. Für Zanger unvereinbar. Wegen all dieser Probleme hat er bei Gericht einen neuen Gutachter verlangt. Der jetzige sei "nicht Willens oder nicht in der Lage", den Auftrag zu erfüllen. Dass er die Ungereimtheiten nicht bekrittelt habe, zeige, "dass er befangen ist".