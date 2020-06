Neue Ideen für die Demokratie

Zwingende Volksabstimmungen gibt es derzeit nur bei wesentlichen Verfassungsänderungen wie beim EU-Beitritt 1994. Die Politik muss ein Gesetz machen, die Bürger stimmen darüber ab. Das Ergebnis ist bindend.

Volksbegehren gibt es oft – und sie führen genau so oft zu Frust. Sie werden ab 100.000 Unterschriften zwar im Nationalrat "besprochen", aber das war’s dann.

Volksbefragungen (Ergebnis nicht bindend) gab es bundesweit noch keine.

Änderungsvorschläge: ÖVP, FPÖ und Grüne wollen Volksbegehren aufwerten. Ab einer bestimmten Unterstützeranzahl ( ÖVP: 10 % der Wahlberechtigten, also ca. 600.000; FPÖ: 250.000; Grüne: 200.000) soll über das Thema zwingend eine Volksabstimmung abgehalten werden. Die SPÖ wendet ein, man müsste viele Themen – etwa Grundrechte – ausnehmen. Die SPÖ will Volksabstimmungen erleichtern, indem man dafür nicht mehr unbedingt ein Gesetz (und damit Einigkeit in der Regierung) braucht. Man soll auch über Gesetzesvorschlägeabstimmen können – das wäre eine Volksbefragung mit bindendem Ausgang.

Realisierungschancen: Mittelmäßig. Es erkennen zwar alle Handlungsbedarf, aber Einigung über ein Modell zeichnet sich nicht ab.