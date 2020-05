Neonazis wollen eine eigene Partei gründen

Auch die Zahl der gewaltbereiten Islamisten in Österreich wird als sehr klein eingeschätzt. Wobei aber vor allem bei Muslimen der zweiten und dritten Einwanderergeneration und vereinzelt Konvertiten die Bereitschaft steige, sich in Terrorcamps im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet, im Jemen oder in Somalia ausbilden zu lassen. Der Verfassungsschutz: "Personen, die sich in einem terroristischen Trainingslager ausbilden lassen, tun dies in der Absicht, entweder an Kampfhandlungen in Krisengebieten teilzunehmen oder einen terroristischen Anschlag im Westen durchzuführen."