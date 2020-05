Nein zur Schengen-Erweiterung

Die Enttäuschung in Bukarest und Sofia ist riesengroß: Am Donnerstag beschlossen die EU-Innenminister, dass Rumänien und Bulgarien vorerst nicht in den Schengenraum aufgenommen werden.



Beim Ministerrat in Brüssel legten die Niederlande und Finnland ihr Veto gegen die Aufnahme der beiden jüngsten EU-Staaten zum jetzigen Zeitpunkt ein.

Nicht einmal ein Kompromissvorschlag konnte sie umstimmen. Die polnische Ratspräsidentschaft, aber auch Frankreich und Deutschland hatten einen Kompromiss angeboten: Schengen-Reisefreiheit für Rumänien und Bulgarien vorerst nur für die Ein- und Ausreise auf dem Luftweg - erst zu einem späteren Zeitpunkt Reisefreiheit auch auf dem Landweg.



Finnen und Niederländer kritisieren vor allem die Mängel bei der rumänischen und bulgarischen Korruptionsbekämpfung. Allerdings mussten die EU-Partner den Rumänen und Bulgaren zugestehen, dass beide Länder die technische Absicherung ihrer Außengrenzen nach Schengen-Standards schon erfüllt haben.



Nicht nur Polen, Frankreich und Deutschland, auch Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner hatte in Brüssel für "einen stufenweisen Beitritt" beider Länder plädiert. Bulgarien und Rumänien seien "schon sehr weit" beim Aufbau von Schengen-Sicherheitsstandards.