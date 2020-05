NATO-Kampfjets zwangen Leichtflugzeuge zur Landung

Auf einmal kam eine Mirage daher, einmal links, einmal rechts, einmal über mir und drückt mich hinunter", schildert der dreifache österreichische Staatsmeister im Leichtflugzeug, Thomas Hafner die lebensgefährliche Situation.



Bereits am Dienstag wollte der Pilot mit Flugkollegen in seinem kleinen Motorflieger von Zell am See in die Nähe Rigas fliegen. Doch die drei Männer übersahen bei der Routenplanung, dass nahe der lettischen Hauptstadt eine Übung des Militärbündnisses NATO stattfand.