Nahost: In der Sprache des Feindes singen

Als dann Ende 2011 ihr Album "My Joys" herauskam, wurde weltweit gerade immer heftiger über die Frage diskutiert: " Iran bombardieren oder nicht?" Es dauerte aber keine drei Monate, und Rita übertraf den von ihr selbst gesetzten israelischen Verkaufsrekord.

Wo Nerven blank liegen, trifft Rita einen Nerv. Und blank liegen sie nicht nur in Israel. In verblüffend kurzer Zeit wurde ihr Album auch unter Exil-Iranern in aller Welt bekannt. Mithilfe spezieller Programme zur Umgehung von Internet-Sperren fand es seinen Weg auch direkt in die Untergrundkultur des Iran. "Mir ist ganz egal, wo du herkommst, wichtig ist nur dein Herz", schreibt ein Anonymus auf Ritas Facebook-Seite, "und das singt wie kein anderes."

In Caesarea singen die meisten mit. Eigentlich tanzen alle mit. "Ich versteh" kein Wort, aber ich kann’s nachsingen", brüllt Ohad seiner Begleiterin zu. Er ist um die 40, ein Ingenieur aus Haifa in Jesus-Latschen. Andere Konzertbesucher tragen italienische Designer-Schuhe und sind zwischen 20 und 60. Rita mögen alle.

Israels erfolgreichste Sängerin seit der Staatsgründung. Erfolgreich auch, weil sie immer wieder neu ankommt. Sie wagt jeden neuen Trend und setzt ihn in Mainstream um. Auch wenn sie Farsi mit Akzent spricht, ihre Songs sind authentisch. Gerade auch, weil sie ihre Kindheitserinnerungen zeitgemäß einkleidet. Mit Israels besten Producern und Instrumentalisten. Mit einem Sound aus Weltmusik von Indien bis in den Balkan. Farsi, aber westlich.

Im Zentrum des achtköpfigen Orchesters und leicht vorgeschoben sitzt Mark Eliahu. Ohne zu erklären, was Saz, Kamanche und Rebab sind (Streich- und Zupfinstrumente, Anm.) – der "Wüstenjunge" mit dem Rasta-Schopf ist "vielsaitig". Er streicht nur eine halbe Sekunde eine seiner Saiten und schon halten vor allem die Zuhörerinnen den Atem an. Ein Klang, der swingt und schluchzt, aber auch wie mit Eisen einen Kontrapunkt halten kann. Von Manhattan bis Aserbaidschan.

"Sonst höre ich gerne Techno," schreibt ein anderer Anonymus, "aber du hast unsere alten Lieder so toll aufgemotzt. Wie neu." Gerade die westliche Interpretation Ritas macht das mit dem Feind Singen so geil. So geil, dass es den iranischen Ayatollahs zwischen Emotion und Zion zu eng wird. Sie wissen selbst: Jede Revolution hat ihre Melodie. Vor etwas über drei Jahren breitete sich die grüne Revolution gegen die islamistische Diktatur digital aus. Vor etwas über drei Jahrzehnten gab es noch kein www. Aber sie selbst sangen noch erfolgreich revolutionäre Lieder.

Heute verbieten sie Musik: "Rita ist nur ein weiterer tückischer Anschlag im weichen Krieg Israels gegen Iran." Genau. Sie zielt auf Köpfe und Herzen der Iraner. "So schöne und gefühlvolle Lieder in Zeiten von Krieg und Willkür zeigen eine berauschende Nähe zwischen Iran und Israel", schreibt ein nicht ganz so anonymer Ali F. aus Schiras, "Allah, groß und barmherzig, gebe Ihnen Glück und Gesundheit."

Jede Mail aus dem Iran wird von Rita selbst gelesen: "Ich freu" mich dann wie ein Kind." Sie liebt die iranische Kultur. "Ich bin doch mit ihr aufgewachsen, sie hat mich geprägt. Schade, dass in Israel und auch in Europa kaum bekannt ist, wie tonangebend die persische Kultur für den gesamten Nahen Osten war und ist."

So gut kennt sie diese Kultur, dass sie sich erst gar keine Mühe macht, als Perserin zu erscheinen: "Persisch habe ich in meiner DNA, zweifellos, aber ich bin Israelin." Grinsend legt sie ihre Hände ineinander, die Finger nach oben gerichtet. "Sehen Sie, dieses Schnipsen mit den Fingern. Für meine Mutter kein Problem. Ich schaff’ das einfach nicht."

Rita vermeidet jeden direkten politischen Bezug. Bombardieren oder nicht? Sie glaubt daran, etwas zu bewirken: "Alle sprechen immer von denen da oben und nicht von uns hier unten. Aber letztlich sind wir es hier unten, die entscheiden."

In Caesarea, wo sogar die Stufengänge besetzt sind, ist die Entscheidung an diesem Samstagabend längst gefallen. Auf einer der Stufen sitzt Fahed aus Jissr al-Sarka, der arabischen Stadt am Meer, deren Lichter vom Amphi aus zu sehen sind. Auch er – Disco-Alter, Disco-Look – zuckt im Rhythmus mit: "Was heißt hier iranische Bombe? Rita ist die iranische Bombe! Und längst eingeschlagen."