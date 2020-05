Nach Protesten: Putin verspricht Transparenz

Direkt auf den Vorwurf der Wahlfälschung ging Putin nicht ein. Indirekt aber schon, indem er maximale Transparenz bei den Präsidentenwahlen Anfang März versprach. Dazu bat er die Zentrale Wahlkommission, in allen Wahllokalen – landesweit rund 90.000 – Webcams aufzustellen. So könne jeder in Echtzeit und rund um die Uhr verfolgen, „was an jeder konkreten Urne passiert“. Auch die Opposition, die die Möglichkeit haben müsse, „das Geschehen in den Wahllokalen in vollem Umfang zu kontrollieren“. Das würde jeden Fälschungsverdacht ausräumen. Auch müsste sichergestellt werden, dass alle Parlamentsparteien Vertreter in den regionalen Wahlkommissionen haben. Gleichzeitig forderte Putin jedoch, Russlands politisches System müsse so verändert werden, dass es auf Dauer immun ist gegen „Versuche ausländischer Gauner, Einfluss auf innenpolitische Entwicklungen zu nehmen“.



An die Bürger appellierte er, sich im März rege an der Abstimmung zu beteiligen. Allein sie müssten bestimmen, wer Außen- und Sicherheitspolitik gestalten und wer die sozialen und wirtschaftlichen Probleme lösen soll. Falls die Bürger ihm das Vertrauen schenken, würde er den Job „mit Vergnügen“ und „mit dem gleichen Eifer wie bisher erledigen“. Er hänge jedoch nicht an der Macht, würde den Verlust des Vertrauens aber nur im Ergebnis von Wahlen, nicht durch Aktionen der Straße anerkennen.