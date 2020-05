Nach Blutbad: Türkei jagt PKK im Nordirak

Die Angreifer kamen im Schutz der Nacht, die Soldaten in der Armee-Unterkunft in der türkischen Stadt Cukurca schliefen tief und fest - und hatten keine Chance. Gegen ein Uhr eröffneten die Kämpfer der Kurden-Guerilla PKK am Mittwoch das Feuer auf den Außenposten des Militärs hart an der Grenze zum Irak. 18 Uniformierte starben in dem Kugelhagel.



Damit nicht genug: Zeitgleich wurden an sieben weiteren Punkten im Südosten der Türkei Armee- und Exekutiv-Einheiten attackiert. Die Gefechte dauerten bis in die Morgenstunden, dann zogen sich die rund 100 Rebellen wieder in ihre Camps im Nordirak zurück, wo rund 2000 PKK-Kämpfer vermutet werden. Mit insgesamt 26 getöteten Soldaten und Polizisten war es einer der blutigsten Tage in der langen Geschichte des Konflikts.



Die Antwort der türkischen Regierung ließ nicht lange auf sich warten. Vom Fliegerhorst in Diyarbakir stiegen vier Kampfjets auf. Ihre Mission: Die Bombardierung mutmaßlicher PKK-Lager in den Kandil-Bergen an der Grenze sowie nahe der nordirakischen Stadt Erbil (siehe Grafik) . Auch Bodentruppen sollen an der Aktion beteiligt gewesen sein, bei der laut türkischen Medien mindestens 23 PKK-Aufständische getötet wurden.



Zuvor hatte schon Abdullah Gül die Linie vorgezeichnet: "Diejenigen, die uns diesen Schmerz bereitet haben, werden den gleichen Schmerz erleiden." Es werde eine "große Rache" geben, zeigte sich der Staatspräsident martialisch. Premier Recep Tayyip Erdogan und einige Minister sagten lange geplante Auslandsreisen ab, um in Krisentreffen die weitere Vorgangsweise zu erörtern.