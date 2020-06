Moralisch tadellose Mächtige gesucht

Sollte jetzt wegen der Telekom-Affäre jemand auf die Idee kommen, Sponsoring prinzipiell zu verdammen, dem sei gesagt: Kein Hahnenkammrennen kommt ohne Sponsor aus, keine großen und kleinen Festspiele. Und auch viele Sozial-Initiativen gäbe es ohne Firmen-Unterstützung nicht.

Die Aktivitäten der Telekom sollen auf keinen Fall verharmlost werden, aber das Kind darf auch nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden: Wenn Politiker vor und nach ihrer Parteikarriere de facto Arbeitsverbot haben, wird sich niemand Vernünftiger mehr finden.

Deutschlands Ex-Außenminister Joschka Fischer hat es im Polit-Magazin Cicero kürzlich auf den Punkt gebracht: "Ich habe mein Leben so geführt, dass ich den hohen moralischen Standards, die neuerdings an öffentliche Ämter durch die Medien angelegt werden, nicht mehr gerecht werde. Demnächst wird der Bundespräsident über das Wasser wandeln müssen, und dann wird man ihn fragen, ob er am Ende den Erwerb dieser Fähigkeit sich nicht hat subventionieren lassen." Der fehlerhafte Christian Wulff hat gestern seinen Hut genommen. Und der Ex-Grüne ist Lobbyist – ausgerechnet für das Pipelineprojekt Nabucco.