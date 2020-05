Moderne Muslima widerlegen Vorurteile

Über die Rolle der arabischen Frauen in einer sich wandelnden Zeit hält Hornok, die für Verlage im Mittleren Osten schreibt, weltweit Vorträge. In einem Buch will sie ihre Botschaft jetzt auch den Österreichern nahebringen: "Bitte beurteilt nichts, was ihr nicht selber gesehen habt", lautet ihr Plädoyer. Oder eben, was ihr nicht genau nachgelesen habt. In ihren Interviews kommen Frauen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Wort, die beruflich wie privat die Fäden in die Hand nehmen.



In den von Hornok festgehaltenen Gesprächen gewähren die Frauen Einblicke in die traditionelle Struktur der Gesellschaft, in der sie leben. Und sie zeigen, was moderne Frauen in den Emiraten von sich und auch von Geschäftspartnern erwarten: "Wenn du ein Haus kaufst, musst du deine Nachbarn kennen und wissen, ob du mit ihnen auskommen kannst oder nicht. Ansonsten solltest du vielleicht über eine andere Gegend nachdenken. Das Gleiche gilt, wenn man sich in ein neues Unternehmen einkauft. Du musst die Chemie mit dem Management austesten und entscheiden, ob die Beziehung auf längere Sicht wachsen kann", fasst eine Frau die Notwendigkeit, sich aufeinander einzulassen, zusammen.